Luca Guadagnino svela dettagli su “Cercami”, il sequel di “Chiamami col tuo nome”: nel cast del film tutti gli attori del primo capitolo

A dieci anni dall’uscita al cinema di ‘Io sono l’amore‘, Luca Guadagnino ha rilasciato un’intervista a La Repubblica per celebrare l’anniversario del suo film. Durante la chiacchierata il regista di ‘Suspiria’ ha svelato qualche dettaglio su ‘Cercami’, l’atteso sequel dell’acclamatissima pellicola premio Oscar ‘Chiamami Col Tuo Nome’.

“Sarei dovuto andare in America per incontrarmi con uno sceneggiatore che amo molto, del quale però non farò il nome. Dovevamo parlare della seconda parte di ‘Chiamami col tuo Nome’, ma purtroppo per adesso è tutto annullato. Posso dire però che è un grandissimo piacere lavorare di nuovo con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg e le altre star. Nel nuovo film ci saranno tutti“.

Gli incontri e tutta la lavorazione del film, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono stati temporaneamente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Tutto è stato rimandato a data da destinarsi.

I PROGETTI DI LUCA GUADAGNINO

Oltre a ‘Cercami’, Luca Guadagnino è coinvolto in ‘Born To Be Murdered’, thriller con Alicia Vikander e John David Washington, in veste di co-produttore. Inoltre, Guadagnino è alla regia di ‘We Are Who We Are’ – la serie targata HBO su alcuni adolescenti che vivono in una base militare americana sul territorio italiano, di ‘Blood On The Tracks’, ispirato all’album di Bob Dylan e de ‘Il Signore delle Mosche’, il remake che Guadagnino dirigerà per Warner Bros.