YouTube Originals lancia serie su Lewis Capaldi

YouTube Originals lancia il documentario su Lewis Capaldi: il cantautore è il primo protagonista della serie “Birthday Song”

Youtube Originals ha annunciato una serie su Lewis Capaldi. Dopo il successo del documentario sulla vita di Justin Bieber, la piattaforma propone “Birthday song”, il racconto di un’artista a partire dalla canzone che era alla numero uno dei singoli nel giorno del suo compleanno. L’artista britannico è il primo protagonista. Tutto parte dal 7 ottobre 1996, giorno in cui è nato e che vedeva alla numero uno “Setting Sun” dei Chemical Brothers con Noel Gallagher.

La canzone è il punto di partenza del documentario. Lewis scopre la curiosità e comincia a studiare il brano. Alla fine ne proporrà una cover tutta sua che sarà il filo conduttore del racconto della sua vita e della sua passione per la musica. Questa, fondamentalmente, è la trama di ogni episodio che verrà proposto. Tra i prossimi nomi che si uniranno alla serie dovrebbero esserci Miley Cyrus e Stormzy ma non ci sono ancora conferme a riguardo.

Il trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kaWjIHaXmnw

“YouTube – ha detto Lewis – ha rappresentato un luogo importante se penso a come tutto è iniziato per me. È stato assolutamente un onore ricevere la richiesta di registrare una versione di Setting Sun dei The Chemical Brothers per la mia Birthday Song. Spero vi piaccia. Se per caso dovesse farvi schifo la mia versione, vi prego di non dirmelo nei commenti. Li legge anche mia mamma”.

I cantanti in una veste diversa

“Questo format – ha spiegato Luke Hyams, direttore di Originals Europa, a Deadline – ci permette di avere un artista in una veste diversa da quella che abbiamo sempre visto, di (vedergli, ndr) creare un nuovo e inaspettato pezzo di musica e imparare qualcosa di nuovo del processo creativo. Io sono sempre stato affascinato dal sentire la storia originaria di un artista. Sono interessato di come si sono conosciuti i suoi genitori, di cosa stava succedendo nel mondo quando sono stati concepiti e come la loro vita era quando erano bambini. Questo format ci permette di avere anche questo tipo di risposte”.