LEGO e Nintendo lanciano i LEGO Super Mario

LEGO Super Mario in arrivo sul mercato entro fine anno: LEGO e Nintendo hanno unito le forze per dar vita ad un prodotto unico nel suo genere

Né un videogioco né un tradizionale set di mattoncini: LEGO e Nintendo hanno unito le forze per dar vita ad un prodotto unico nel suo genere. LEGO Super Mario è una linea innovativa basata sulla costruzione interattiva, che darà modo alle persone di interagire con i personaggi del videogioco nel mondo reale.

Come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), il simpatico personaggio raccoglierà monete in livelli di gioco reali, creati con i mattoncini LEGO. La gamma permetterà a tutti di sperimentare l’ambientazione giocosa di Super Mario come mai visto prima.

Il video di presentazione, che accenna quello che i fan possono aspettarsi al momento del lancio di LEGO Super Mario, mostra un giocatore intento ad utilizzare la figura interattiva di Mario per raccogliere monete in un gioco reale creato con i mattoncini LEGO.

Il lancio di LEGO Super Mario è previsto entro l’anno. Maggiori informazioni saranno disponibili prossimamente. Per saperne di più: www.LEGO.com/supermario.