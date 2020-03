Lampade abbronzanti: attenzione a danni oncologici

La letteratura scientifica sui rischi e benefici dell’abbronzatura artificiale è talvolta contrastante. Una revisione sistematica appena pubblicata sulla rivista British Medical Journal spiega almeno in parte perché. Analizzando quasi 700 pubblicazioni in lingua inglese in cui si parlava di abbronzatura artificiale e salute, gli autori hanno constatato che nel 10 per cento dei casi gli studi erano stati sostenuti dall’industria dell’abbronzatura indoor, e che le relative pubblicazioni avevano una probabilità 14 volte maggiore rispetto alla media di affermare che l’abbronzatura artificiale non è pericolosa o è benefica.

Molti scienziati si sono espressi invece in modo netto sulla pericolosità dell’esposizione alle radiazioni UV per uso cosmetico. Nel 2009 un gruppo di lavoro dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), formato da 20 scienziati di nove nazioni, si è incontrato per esaminare il potere cancerogeno delle radiazioni UV. Sulla base delle prove scientifiche raccolte, tra cui una metanalisi (un’analisi statistica che combina i dati di più studi sullo stesso argomento), che ha dimostrato che il rischio di melanoma cutaneo aumenta del 75 per cento quando si iniziano a usare lampade abbronzanti prima dei 30 anni, gli esperti della IARC hanno stabilito che l’uso di apparecchi abbronzanti che emettono radiazioni UV è “sicuramente cancerogeno per gli esseri umani”.

Nel 2016 il Comitato scientifico sui rischi sanitari, ambientali ed emergenti (SCHEER), una commissione tecnico-scientifica dell’Unione Europea, ha pubblicato un testo in cui vengono elencati gli effetti biologici delle radiazioni ultraviolette, con particolare attenzione a quelle emesse dalle apparecchiature dei solarium. Il comitato ha concluso che ci sono sufficienti prove a sostegno del fatto che l’esposizione alle radiazioni UV, incluse quelle diffuse dalle apparecchiature abbronzanti, causa il melanoma cutaneo e il carcinoma squamocellulare, e che il rischio di cancro è più alto per chi vi si espone in giovane età. Esistono anche prove che suggeriscono un collegamento tra esposizione alle radiazioni UV e rischio di carcinoma basocellulare e melanoma oculare. Eventuali effetti benefici delle radiazioni UV, come la produzione di vitamina D, sono di gran lunga inferiori rispetto agli effetti dannosi. Peraltro esistono altri modi per sopperire a un’eventuale carenza di vitamina D.

Non esistendo un valore soglia di radiazioni UV sotto il quale il rischio di provocare il cancro è nullo, non esiste nemmeno un livello di esposizione alle apparecchiature che emettono radiazioni UV che possa essere considerato sicuro.