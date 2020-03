The Mandalorian: su Italia 1 arriva la serie Disney+

25 originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre 7000 episodi. Questa la line-up di Disney+, disponibile dal 24 marzo in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria e Svizzera. Il lancio in altri paesi europei, come Belgio, Paesi Scandinavi e Portogallo, è previsto nel corso dell’estate 2020. La programmazione sarà animata dai contenuti dei brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva. (Tutti i dettagli della programmazione QUI).

Avete tempo fino al 23 marzo per abbonarvi a Disney+ al prezzo di lancio di 59,99 euro. Il costo standard di abbonamento dal momento del lancio il 24 marzo sarà poi di 6.99 euro al mese o 69.99 euro all’anno.

Tutti i dettagli e le informazioni sulle modalità di abbonamento sono disponibili su DisneyPlus.com.