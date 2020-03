Francesca Michielin: il videoclip diventa videoselfie

Il nuovo video di Francesca Michielin è un videoselfie girato con il cellulare: fuori “Stato di Natura” feat Måneskin, ultimo estratto dal nuovo disco della cantautrice

In questo periodo di quarantena da Coronavirus, Francesca Michielin non si perde d’animo e continua a far vivere la musica. Dopo i set in live streaming delle scorse settimane, la cantante pubblica il video di “Stato di Natura”, il brano manifesto del suo ultimo disco “Feat” al quale partecipano i Måneskin.

Francesca ha girato da sola il videoselfie in uno scenario urbano scarno, che richiama uno dei temi portanti del nuovo disco: l’incontro-scontro tra la dimensione cittadina e quella più naturale.

Scritto dalla stessa Francesca Michielin con Giacomo Triglia, il video ha un particolare fascino old school, dato sia dal formato 4:3 che richiama le vecchie VHS, sia dalle immagini di una vera e propria videocassetta che apre e chiude il video.

La clip come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) restituisce, attraverso le immagini, la potenza prorompente del brano in cui la cantautrice sottolinea l’importanza dell’uso delle parole. E proprio le parole diventano protagoniste del videoclip, o meglio videoselfie: scandite con decisione da Francesca sempre in primo piano, compaiono forti a tutto schermo durante il ritornello. Si rafforza così il messaggio lanciato nel pezzo dalla cantautrice, contro la violenza verbale e gratuita che colpisce le donne, ma non solo, e che è presente nella quotidianità dei nostri tempi.