Coronavirus: aiuto gratuito di Assomensana contro l’ansia

Oltre 250 neuropsicologi di Assomensana offrono il loro supporto gratuito contro la paura da Coronavirus a chi ne fa richiesta, in tutta l’Italia

Soffocamento, con rossore diffuso a livello di volto e petto, vertigini, sensazione di instabilità e di svenimento, debolezza, confusione mentale, paura di impazzire o di perdere il controllo oppure di morire: è la sintomatologia acuta da attacco di panico che purtroppo alcuni italiani avvertono in questi giorni di epidemia da Coronavirus.

Altri “semplicemente” soffrono di crisi d’ansia, che si autoalimenta di fronte a “bollettini sanitari”, paragonabili a quelli di guerra.

E l’isolamento sociale imposto fa la sua parte nel determinare o acuire disturbi psicologici con risvolti fisici, tra cui palpitazioni, tremori, agitazione, scatti, sudorazione profusa e pianto. Anche fame d’aria, nausea, mal di stomaco o diarrea, vampate di calore o, al contrario, brividi, fanno parte del corredo dei sintomi provocati dalla paura dell’ignoto.

La maggioranza delle persone, di fronte a un quadro simile, mai provato prima, non sa come reagire e trovare rimedio. Eppure il malessere psicologico da Coronavirus, molto meglio di quello fisico, si può affrontare e vincere, ma non da soli. Il necessario supporto deve essere specialistico per poter indicare strategie e buone norme di comportamento in grado di affievolire la paura.

A raccogliere il “Soccorreteci O Soccombiamo”, a livello della psiche, lanciato da tante parti, ha pensato Assomensana, associazione no profit di neuropsicologi che dal 2004 opera in favore del benessere della mente. Il Gruppo mette a disposizione di tutti e senza fini di lucro la sua professionalità per sostenere le persone in preda all’ansia, come spiega il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, presidente di Assomensana: «Avvalendoci della nostra rete di oltre 250 specialisti, che aderiscono all’iniziativa da Nord a Sud, abbiamo organizzato un progetto di supporto psicologico gratuito per gli italiani. Indubbiamente stiamo assistendo a un fenomeno epocale, con conseguenze in tutti gli ambiti, anche e in particolare in quello mentale della collettività e del singolo. Gli eventi epidemici di queste settimane stanno cambiando radicalmente la nostra percezione di sicurezza e di relazioni sociali. Il timore del contagio da Coronavirus sta alterando significativamente la nostra routine quotidiana, ingenerando paure e disagio nelle persone. Bombardati da ininterrotte informazioni sui numeri dei contagiati e sulle regole da seguire per limitare i pericoli di contrarre il morbo, dal punto di vista psicologico non ci sono contromisure adeguate e le persone sono spesso disorientate. Per questi motivi, Assomensana ha istituito un servizio straordinario di supporto psicologico per tutti i cittadini che ne fanno richiesta».

In pratica, chi volesse approfittare dell’assistenza dei neuropsicologi deve solo consultare la cartina nel sito (www.assomensana.it) e trovare il professionista di Assomensana più vicino in modo da poter concordare insieme giorno e ora per usufruire del servizio gratuito. «La seduta è condotta da uno psicologo che aderisce al progetto, dura circa 50 minuti e, come detto, è assolutamente gratuita», specifica il neuropsicologo, «Il professionista offre un ascolto attento e competente e fornisce un valido e attivo sostegno psicologico per alleviare l’eventuale disagio dovuto alla situazione epidemica».

Di per sé, l’ansia sarebbe una risposta a sollecitazioni esterne negative, tra cui appunto un pericolo per la vita. Ma se il soggetto non riesce ad elaborare il fatto angosciante, viene sopraffatto dall’evento. Sentendosi indifeso e vulnerabile di fronte a situazioni sconosciute, l’interessato può arrivare a crisi di ansia estrema, sconvolgente. In queste reazioni di paura, dette “situazionali”, viene attivato il sistema nervoso simpatico, autonomo e indipendente dalla volontà, che scatena i sintomi e spesso condiziona la qualità della vita.

Quindi in frangenti eccezionali, come quelli attuali, si rende indispensabile l’intervento di uno specialista che sappia guidare l’individuo a comprendere obiettivamente il vissuto e a valutare diversamente le esperienze, anche minacciose. L’obiettivo di Assomensana è quello di far migliorare emozioni, sintomi e comportamenti nelle persone stressate dall’incertezza. Inoltre solamente i neuropsicologi dell’Associazione possono suggerire gli esercizi di Ginnastica Mentale®, brevettata dal Gruppo, allo scopo di riequilibrare la mente e rendere più consapevoli di sé e del mondo.

Per informazioni:

Segreteria-Organizzativa: segreteria@assomensana.it

Sede operativa: via Caronni 2, 20900 Monza

tel: 039/2622444 fax: 039/2320032 cell. 392/6360914

www.assomensana.it