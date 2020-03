Black Widow: scontro epico nel final trailer

Vedova Nera vs Taskmaster nel final trailer di Black Widow, il film che apre la Fase Quattro del MCU e sarà al cinema il 29 aprile

Il 29 aprile si aggiunge un nuovo capitolo all’universo cinematografico Marvel con l’uscita di Black Widow, pellicola dedicata al personaggio di Natasha Romanoff/Vedova Nera, interpretato da un’esplosiva Scarlett Johansson. Si tratta del ventiquattresimo film del Marvel Cinematic Universe e del primo della cosiddetta “Fase Quattro”, a cui seguiranno The Etrnals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un nuovo Spider-Man e Thor: Love and Thunder.

Black Widow è ambientato nel lasso di tempo compreso tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, e vede Natasha Romanoff costretta ad affrontare il suo passato e a combattere contro un nuovo nemico, il potente Taskmaster.

Farà un cammeo nel film, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche Robert Downey Jr., che tornerà a vestire i panni di Tony Stark/Iron Man.

Diretto da Cate Shortland, nel cast di Black Widow figurano anche Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle e Rachel Weisz.