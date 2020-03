Adriana Volpe lascia a sorpresa la casa del GF Vip

Adriana Volpe lascia a sorpresa la casa del Grande Fratello Vip per motivazioni familiari: tutti i concorrenti rimasti in lacrime dopo l’annuncio in giardino

Adriana Volpe soprende tutti lasciando senza parole i suoi compagni. La conduttrice, in queste ore, ha lasciato ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è uscita per motivi familiari, che non sono stati resi noti. A comunicare la sua uscita è stata la stessa Volpe in giardino. Di fronte a lei tutti i concorrenti seduti sulle scalette, che portano alla piscina, e ai suoi piedi uno striscione su cui c’è scritto “Andrà tutto bene“.

“Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma e di moglie è… ho delle cose che devo risolvere“, ha detto la showgirl con la voce rotta dalle lacrime, prima che fosse interrotta da Antonio Zequila con “Ma come, avevamo fatto pace. Fallo per me“. La continua insistenza di Zequila, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha fatto innervosire gli altri concorrenti del reality show che lo hanno subito zittito.

ECCO IL VIDEO DELL’ADDIO DI ADRIANA VOLPE