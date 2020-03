Prototipo Playstation venduto a 360mila dollari

La collaborazione mancata tra due dei colossi dell’intrattenimento elettronico aveva dato vita a una console che conteneva la sapienza videoludica di Nintendo con la tecnologia CD, allora all’avanguardia, di Sony. Il punto era superare il mondo delle ‘cartucce’ per poter permettere agli sviluppatori di scatenare creatività e fantasia troppo costrette dalle limitate capacita’ dei supporti Anni 80.

Il colosso nipponico, infatti, stava lavorando insieme alla grande N a un lettore CD-ROM da integrare al Super NES, con l’obiettivo di creare la SNES PlayStation, una console ibrida che potesse leggere sia i dischi che le cartucce. L’accordo, però, non andò in porto a causa di alcune incomprensioni, che portarono Nintendo ad accordarsi con Philips per un progetto analogo. Il “tradimento” di Nintendo, però, spinse Sony a recuperare il dispositivo originale per creare la sua console: la PlayStation.

È nata così, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), quella che molti hanno chiamato Nintendo Playstation il cui nome vero è Snes-CD. Si pensava però che nessuna delle 200 console prodotte fosse sopravvissuta, ma nel 2015 è comparsa la sola, probabilmente, rimasta in circolazione. Messa all’asta con un prezzo base di 28.000 dollari la prima Playstation ha raggiunto la cifra record di 360 mila dollari.

Il miglior offerente e, di conseguenza, nuovo proprietario di questo gioiellino è Greg McLemore, il milionario creatore di Pets.com e Toys.com, grande appassionato di videogame, che ha in progetto la costruzione di un museo dei videogiochi dove poter esporre la sua collezione che comprende più di 800 Coin-op.

Come si legge su Eurogamer, cinque anni fa un uomo che lavorava con un ex dipendente Nintendo ha ritrovato in una scatola un prototipo della console ibrida in questione, la SNES PlayStation.