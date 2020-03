Peter Pan, la figlia di Milla Jovovich sarà Wendy nel live action. Nel cast anche Alexander Molony

Pronti per l’Isola che non c’è? In queste ore la Disney ha annunciato i nomi dei due giovani attori che interpreteranno i protagonisti di Peter Pan e Wendy, la rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione del 1953 diretto da David Lowery e scritto dallo stesso regista insieme a Toby Halbrooks.

Come si legge su Variety, nei panni di Peter Pan ci sarà Alexander Molony, in quelli di Wendy, invece, ci sarà Ever Anderson, figlia della modella e attrice Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson. La dodicenne, modella e promettente attrice, è così identica alla madre da aver interpretato la versione bambina del personaggio della Jovovich in ‘Resident Evil – The Final Chapter’.

In attesa di vederla volare sul grande schermo verso ‘l’Isola che non c’è’, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), Ever sarà nel nuovo cinecomic Marvel Black Widow, al cinema dal 29 aprile, nel ruolo della versione giovane di Vedova Nera, interpretata in età adulta da Scarlett Johansson.