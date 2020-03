Matteo Alieno in radio con il singolo “Rallentare”

Matteo Alieno invita a “Rallentare”. Fuori il suo nuovo singolo: il cantautore classe 1998 ha scritto, registrato e pubblicato la canzone in sole 24 ore

Matteo Alieno, “giovane adulto” cantautore romano classe ’98, si trova, come tutti i suoi coetanei, in modo obbligato a perdere la libertà di movimento. In questi giorni di ‘clausura’ forzata ha, però, trovato il lato positivo e scritto e registrato “Rallentare”, il suo nuovo singolo. Il brano è stato pubblicato sul canale YouTube di Honiro Hent con una copertina realizzata da Daniele Micheletti.

“In questo periodo particolarmente difficile – ha scritto Matteo Alieno su Instagram come riferisce l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) – in cui siamo per la maggior parte chiusi in casa, io che con i miei 21 anni sono sempre stato abituato ad una vita frenetica, con le macchine e le persone che si spostano alla velocità della luce, mi sono ritrovato a riflettere su quest’improvvisa frenata, e ho scoperto una magia che non conoscevo: avere tempo di pensare alle cose. In una giornata piena di ore libere, ho scritto e registrato un brano, “Rallentare”, nello studiolo di casa e con la mia etichetta abbiamo deciso di pubblicarlo sul canale YouTube di Honiro Ent. Ringrazio di cuore il mio amico artista Daniele Micheletti per aver realizzato in tempo record, un bellissimo dipinto che è diventato la “cover” del brano. Tutto realizzato il 10 Marzo 2020 in 24 ore“.

Il testo

Cerco il cielo negli angoli di casa

E i fazzoletti li scambio per nuvole

Proprio adesso ho scoperto che sotto il mio letto si nasconde l’universo

E se penso bene quando sono in doccia quest’acqua mi sembra pioggia

Mi tocca immaginare

Che i vestiti nell’armadio sono liane

E nella mia testa tutta la foresta e il mondo vuoto fuori la finestra

Sarà la vita è strana

Mi serve raccontarla

Mi serve disegnarla

Sarà che la vita è una

E questa velocità

Non mi è mai piaciuta

Ho visto il marciapiede per la prima volta

Il traffico in silenzio per la prima volta

Questo tempo dilatato per la prima volta

Nessuno va di fretta per la prima volta

Da quando sono piccolo mi dicono

Che fare niente a casa è ridicolo è ridicolo

Questo tempo maledetto va inseguito

Più scappa più ti piace é una guerra senza pace

Le macchine che inquinano, le industrie che sorridono

Le strisce pedonali che camminano

Ma ora è tutto fermo, tutto fermo, devo imparare anche io a stare fermò

Sarà

Questa vita è strana

Mi serve immaginarla

Mi serve disegnarla

Ma sarà che la vita è una

E Questa velocità

Non mi è mai piaciuta

Sarà che la vita è bella

Mi serve raccontarla

Mi serve colorarla

Sarà che questa vita è una

E questa velocità

Non mi è mai piaciuta