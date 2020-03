LowLow torna con un nuovo disco dopo due anni di silenzio. Nel lavoro le collaborazioni di Gaia Gozzi, Holden, Erika Lei e Luna

Si chiama “Dogma 93” il nuovo album di LOWLOW, che sarà disponibile per Sony Music a partire dal 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica anche autografata. Il disco è preordinabile e presalvabile (QUI).

Un disco per ritrovare la propria identità

“Dogma 93” arriva dopo un silenzio durato quasi due anni dove Lowlow si dedica alla ricerca di se stesso e della sua arte. Un album che mette la parola e la scrittura davanti alla musica, utilizzando il rap e la tecnica come strumento a disposizione del racconto, bandendo l’autocelebrazione. Ogni brano ha con sé una storia e un messaggio comunicato anche attraverso le vite di altri a cui Lowlow desidera rendere omaggio.

“Sono stato in silenzio per tanto tempo ma mai fermo – ha raccontato alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) il rapper, al secolo Giulio Elia Sabatello – non ho fatto altro che cercare la mia identità artistica. Ho iniziato a guardarmi intorno, ma l’unico pensiero era ‘ok, tutto questo non mi appartiene’. Ho ripensato a Lars Von Trier e Thomas Vinterberg e mi sono rivisto nella loro neccessità di creare un manifesto per staccarsi dalle correnti artistiche, ma con il solo intento di trovare il massimo. Non è snobismo, è solo urgenza espressiva”.

La tracklist

In “Dogma 93” sono presenti le collaborazioni con Gaia Gozzi, Holden, Erika Lei e Luna.

Ecco la tracklist.

1.BOBBY

2. DOGMA 93

3.NON SIAMO NIENTE (feat. Gaia)

4. MONDO SOMMERSO (feat. Holden)

5. HIKIKOMORI

6. JONES TOWN

7. IL NULLA SENZA FINE

8. SE FOSSI IN TE (feat. Erika Lei)

9. LA RAGAZZA NELLO SPECCHO (feat. Luna)

10. LA MIA PARTE MIGLIORE

11. SPAZZATURA BIANCA

12. IO POTREI

13. QUELLO CHE CERCO

14. SUPERUOMO