Il docufilm di Peter Jackson sui Beatles al cinema

La pellicola – presentata da The Walt Disney Studios in associazione con Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd. – mostrerà il calore, lo spirito di squadra e l’umorismo durante la realizzazione di Let It Be della leggendaria band e il suo ultimo concerto dal vivo: l’iconica esibizione sul tetto a Savile Row (Londra). Il docu è stato realizzato grazie a oltre 55 ore di filmati inediti, girati da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, e 140 ore di registrazioni audio, in gran parte mai ascoltate, delle sessioni di registrazione dell’album Let It Be. I filmati sono stati straordinariamente restaurati dalla Park Road Post Production di Wellington, Nuova Zelanda, e sono stati montati da Jabez Olssen. Le musiche del film saranno mixate da Giles Martin e Sam Okell negli Abbey Road Studios a Londra. Grazie a questo restauro, The Beatles: Get Back darà vita a un’esperienza intensa, felice e immersiva per il pubblico.