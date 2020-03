Il magazine online Pink Noises lancia la call #suonateacasa alle band. Hanno già aderito Lamine, Adel Tirant, CiaosonoVale, Margherita Vicario, i Booda

Se non avete mai cliccato Pink Noises è il momento giusto per farlo. Tra le opportunità che il web ci regala ci sono loro, redattori e artisti al lavoro per amplificare il volume delle frequenze più basse, spesso escluse dall’informazione mainstream, veri e propri collettori di nuovi rumori e movimenti creativi. Così, in questo clima che ci vede “distanti ma uniti”, parte da loro l’idea (concreta e tangibile) della prima e unica rassegna di musica a distanza. Con l’hashtag #suonateacasa nasce un “phone” festival online che ha già visto protagonisti Alice Clarini, Annalisa Baldi, Eva Pevarello, Diana Tejera, Lamine, Adel Tirant, CiaosonoVale, Eleviole, Io e la tigre, Ginevra, Margherita Vicario e i Booda.

«Per incontrarci anche se virtualmente tra le braccia degli amici, anche senza un palco.

spiegano gli autori di Pink Noises come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). Abbiamo immaginato che questa astinenza da live dovesse essere risolta con l’aiuto della tecnologia e dopo varie prove abbiamo trovato l’escamotage per sentirci tutti un po’ meno soli»