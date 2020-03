I sette gruppi politici del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo conta 705 membri. Gli eurodeputati si sono organizzati in sette gruppi politici: scopri dove sono collocati i tuoi eurodeputati

Una volta che i risultati delle elezioni europee sono noti, i deputati eletti si organizzano in gruppi politici, che riuniscono rappresentanti dai diversi stati membri sulla base delle affinità politiche. Siccome uno dei seggi assegnati alla Spagna è per ora vacante, al momento siedono in Parlamento 704 deputati.

Secondo le regole parlamentari, un gruppo politico deve essere composto da almeno 25 eurodeputati di almeno un quarto degli stati membri (sette nella situazione attuale). I parlamentari possono appartenere a un solo gruppo, ma possono anche decidere di non appartenere ad alcun gruppo. Sono i deputati cosiddetti “non-iscritti” (NI). Al momento ci sono 29 deputati non iscritti nel Parlamento europeo.

I gruppi politici possono formarsi in qualcunque momento della legislatura. Al momento sette gruppi hanno soddisfatto tutte le caratteristiche per la propria formazione.

I gruppi politici godono di alcuni vantaggi nei lavori parlamentari. Rivestono ad esempio un ruolo importante nella preparazione dell’agenda parlamentare, ricevono un maggiore tempo di parola, hanno diritto a più spazi, personale e contributi per organizzare riunione e distribuire informazioni. Hanno anche potete decisionale sulla composizione delle commissioni parlamentari e delle delegazioni

Di seguito i gruppi politici in ordine di dimensione al 2 marzo 2020

Per saperne di più sui gruppi politici e sulla loro evoluzione nelle diverse tornate elettorali visitate il sito dei risultati elettorali