Coronavirus: Dua Lipa online con il work out video

Il work out video di Dua Lipa per allenarsi in casa durante l’emergenza Coronavirus: la cantante ha deciso di riproporre una versione speciale del video Physical

Tra le tante complicazioni dello stare a casa per l’emergenza coronavirus ce n’è una in particolare che affligge la maggior parte della popolazione: l’ingordigia. Diciamolo, è difficile barricarsi tra le mura domestiche e combattere contro la voglia di mangiarsi quella barretta di cioccolato, quelle patatine, quei biscotti, quel pezzetto di pizza…

Allora come fare? Se non riesci a resistere alla gola, puoi tenerti in forma senza uscire di casa. Tra i tanti video tutorial di esercizi ce ne è uno che seguirai volentieri: quello di Dua Lipa.

La cantante ha deciso di riproporre una versione speciale del video Physical: il “Let’s get physical work out video”! Come da titolo, si tratta di un tutorial per allenarsi con lei a ritmo della sua hit Physical. Body, scarpe da tennis, calzettoni in vista: Dua Lipa svela un outfit in perfetto stile Anni 80 per ritornare in forma!

La cantante Dua Lipa, inoltre, come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), invita i suoi fan a filmarsi durante gli esercizi e a condividere sui social il work out con sottofondo Physical.