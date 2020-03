Sgrò debutta con il singolo “In differita”

Sgrò è stravagante, onirico e emotivo: esce il primo singolo “In differita” che parla della fine di una relazione e del ritorno alla solitudine

Si chiama Francesco Sgrò, è di Lucca e si definisce un “cantautore domestico”, perché è tra le mura di casa che hanno origine le sue ispirazioni, la sua creatività e il suo percorso di scoperta di sé e degli altri. Classe 1989, dopo il diploma e lo studio di pianoforte e chitarra, Sgrò è scappato a Bologna per studiare Lettere Moderne. Stravagante, onirico, emotivo ma non avvezzo alla vita sociale, il cantautore ha trovato nella musica un’alleata per i suoi problemi di comunicazione. Nasce così “In differita”, il suo singolo d’esordio fuori sulle piattaforme streaming e in digital download distribuito da Artist First. Un brano pop malinconico che, in un’atmosfera sospesa e surreale, parla della presa di coscienza della fine di una relazione e della difficoltà di ritornare alla propria solitudine.