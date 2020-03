Harold e la matita viola torna in libreria

Mai come in queste giornate l’invito alla lettura è da cogliere con entusiasmo. #iorestoacasa mette ognuno di noi di fronte alla noia ma anche alla paura, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). E allora tra le strade da percorrere c’è il trasformare lo stop forzato in opportunità, per diventare più forti, più belli e crescere con storie di ogni tipo. Romanzi e grandi classici a parte, ci sono dei titoli che non hanno età. Dopo decenni di assenza dagli scaffali, Camelozampa porta in Italia Harold e la matita viola di Crockett Johnson e poco alla volta pubblicherà tutti i titoli della fortunata serie capolavoro tradotta in tutto il mondo.

Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di luna. Ma la luna non c’è e non c’è nemmeno una strada su cui passeggiare. Harold, però, tiene in mano una matita viola… Comincia così uno dei più geniali libri per bambini di sempre, diventato un bestseller internazionale e un classico contemporaneo.