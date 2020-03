Ethel, la tartaruga glamour “veste” alla moda

Ethel, la tartaruga glamour che veste alla moda: questa testuggine africana di 9 kg che vive a Sonoma, in California, ha oltre 40 mila follower su Instagram

Con un guardaroba da fare invidia a tutte le influencer del mondo, Ethel è un’icona indiscussa di stile. Segni particolari: è una tartaruga.

Con oltre 40 mila follower su Instagram, questa testuggine africana di 9 kg vive a Sonoma, in California, con i suoi “genitori” Kasey Cauliflower e Daniel Rodriguez.

Ethel è molto viziata: guai ad uscire di casa senza un outfit alla moda, rigorosamente coordinati con quelli dei suoi umani.

Che sia per fare la spesa o una passeggiata, non importa: la sua parola d’ordine è glamour come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it)!