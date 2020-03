Ben Affleck e Ana de Armas si godono Cuba

A Ben Affleck piace la “cena con delitto” ma con Ana de Armas: i due attori, che ormai fanno coppia fissa, sono stati fotografati a Cuba

A Ben Affleck piacciono le ‘cene con delitto’ ma purché ci sia Ana de Armas, la sua nuova fidanzata. Ultimamente abbiamo visto l’attrice tra i protagonisti dell’acclamatissimo Cena con delitto – Knives Out diretto da Rian Johnson e la rivedremo sul grande schermo il 12 novembre in No Time To Die, il nuovo capitolo d James Bond, nel ruolo della ‘Bond girl’.

Ben e Ana: ‘Deep water’ li ha fatti innamorare

Cosa avranno in comune Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez e Jennifer Garner? Ovviamente Ben Affleck. Le attrici hanno accompagnato la vita sentimentale dell’attore dal 1997 al 2017, anno del divorzio con la Garner, dalla quale ha avuto tre figli. Dopo questa dolorosa rottura, Affleck aveva dichiarato di non voler più avere una relazione con donne dello showbiz. A quanto pare, Ana de Armas ha fatto cambiare idea a Ben, fratello dell’attore e regista Casey. I due innamorati (47 anni lui e 31 lei), che in questo momento si stanno godendo una vacanza a Cuba (terra d’origine di Ana), si sono conosciuti sul set di Deep Water, thriller diretto da Adrian Lyne.

I due 'scatti cubani' ritraggono gli attori, in giro per L'Avana, con un fan e con il proprietario di un ristorante