Ultras non esce al cinema: debutto su Netflix

Ultras non uscirà al cinema dopo l’emergenza Coronavirus. Il film del regista Francesco Lettieri debutterà su Netflix il 20 marzo

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm (ovvero “decreto del presidente del Consiglio dei ministri”) recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Tra le restrizioni rientra anche la sospensione “di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura“, come si legge sul sito del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact).

Per questo, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo scorso 9 marzo Ultras di Francesco Lettieri non è uscito al cinema. Il film sarebbe dovuto rimanere in programmazione fino all’11 marzo e poi debuttare su Netflix il 20 marzo. La pellicola, quindi, si potrà vedere direttamente sulla piattaforma di streaming.

Ultras è l’opera prima di Lettieri — autore di moltissimi videoclip per Calcutta, Emis Killa, Liberato e Motta – targata Netflix in associazione con Mediaset e prodotta da Indigo Film.

“Ciao a tutti, per il nuovo decreto tutti i cinema in Italia saranno chiusi “, ha scritto Lettieri sui social sull’annullamento del debutto al cinema. “Ultras non verrà mai proiettato in sala e andrà direttamente su Netflix il 20 marzo. Nessuna rabbia, nessuna polemica. Era il mio primo film — ha continuato il regista — e sarebbe stato bello vederlo al cinema con tutti i miei collaboratori, gli amici, i miei genitori. Ma va bene così, ci sono momenti in cui bisogna mettere da parte le proprie cose e guardare il tutto dall’alto“.

La pellicola, accompagnata dalle musiche di Liberato, ambientata a Napoli segue le vicende di Sandro che, a quasi cinquant’anni, è ancora il capo degli Apache, il gruppo di Ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio: una vita di violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare. Dall’incontro con Terry, Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. Nella vita del protagonista c’è anche Angelo, un ragazzo di sedici anni. Lui considera gli Apache la sua famiglia, Sandro la sua guida: la persona che ha preso il posto di suo fratello Sasà, morto anni prima durante gli scontri di una trasferta. Ultras è la storia della loro amicizia, di una fede, di un amore scanditi dalle ultime settimane di un campionato di calcio e dell’inevitabile incontro di entrambi con il proprio destino.

Il film, scritto da Lettieri insieme a Peppe Fiore, ha come protagonisti Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia e Antonia Truppo.