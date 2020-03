Ghali sposta le date dei tre concerti di Milano

La notizia era inevitabile. Ghali sposta le tre date live che avrebbe dovuto tenere al Fabrique di Milano l’8, il 9 e il 10 maggio.

Gli appuntamenti evento sono ora rimandati all’8, 9 e 10 ottobre. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

I ticket dell’8 maggio sono validi per il concerto del 9 ottobre, quelli del 9 maggio per lo show del 10 ottobre e quelli del 10 maggio per il live dell’8 ottobre.

“Stavo preparando da tempo le tre date del Fabrique- ha scritto Ghali sui social- per invitare tutti a Milano, a casa mia. L’entrata a Sanremo sarebbe dovuto essere un assaggio delle idee di spettacolo che avevamo in mente, sia sul palco che fuori. Purtroppo la mia città in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria non può ospitare facilmente tutti e, non sapendo quanto durerà questo momento, preferiamo rimandare ‘Il Concerto a Milano’ a ottobre. È una questione di rispetto”.

Il rapper, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha poi assicurato: “Voglio tornare, come mi avete chiesto in tanti, e voglio farlo sui palchi delle vostre città oltre che quelli europei già in programma. Ci vediamo presto, promesso“.