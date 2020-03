Christian Bale villain di Thor: Love and Thunder

Christian Bale sarà il villain di Thor: Love and Thunder. Il film arriverà al cinema il 5 novembre del 2021

Christian Bale sta per tornare sul grande schermo. Dopo averlo visto nell’ultimo Le Mans ’66 – La grande sfida di James Mangold, il “cavaliere oscuro” sarà nel cast di Thor: Love and Thunder: questo il titolo ufficiale del quarto capitolo del MCU che sarà diretto da Taika Waititi, regista dell’acclamatissimo Jojo Rabbit.

Chi interpreterà Christian Bale?

Le nuove avventure di Thor, dio del tuono, vedranno nel cast Chris Hemsworth e Tessa Thompson riprendere i rispettivi ruoli di Thor e Valchiria, dopo averli visti nell’ultimo Avengers: Endgame. Nel cinecomic, inoltre, ci sarà anche Natalie Portaman nuovamente nel ruolo di Jane Foster. Questa volta la vedremo con il Mjiolnir. Chi interpreterà Christian Bale? L’attore premio Oscar si calerà nei panni del villain principale della storia. A dare l’annuncio ufficiale è stata la Thompson ai microfoni di Entertainment Tonight. L’attrice ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura ed ha assicurato il divertimento: “Non posso dire molto, ma ho letto alcuni passaggi e sono divertentissimi. Ci divertiremo. Taika è al lavoro sul film. Christian Bale interpreterà il nostro cattivo e questo è fantastico“. Purtroppo però la Thompson non ha aggiunto ulteriori dettagli sul ‘cattivo’ di Bale.

Le riprese del film inizieranno questa estate in Australia. Il debutto sul grande schermo, invece, è previsto per il 5 novembre 2021.