Accadde oggi: 42 anni fa il rapimento di Aldo Moro

Accadde oggi: 42 anni fa la strage di via Fani. Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, fu rapito e la sua scorta freddata per mano delle Brigate Rosse

Quarantadue anni fa Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, fu rapito e la sua scorta freddata per mano delle Brigate Rosse, il gruppo terroristico operante in Italia in quelli che sono passati alla storia come gli Anni di Piombo. Il rapimento, che durò 55 giorni, segnò un punto di non ritorno per la storia dell’Italia.

Era il 16 Marzo del 1978 quando il presidente D.C. Aldo Moro uscì dalla sua abitazione per dirigersi alla Camera, dove si sarebbe votato la fiducia per il quarto governo con a capo Giulio Andreotti. Con il “compromesso storico” messo in atto dallo stesso Moro, il Partito Comunista Italiano (PCI) avrebbe preso parte alla maggioranza parlamentare a sostegno del Presidente del Consiglio.

Alle ore 9:00, la Fiat 130 con a bordo Aldo Moro, l’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci e il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi e l’Alfetta della scorta con a bordo il vicebrigadiere della Pubblica sicurezza Francesco Zizzi e i colleghi Raffaele Iozzino e Giulio Rivera, furono bloccate da un commando delle BR all’incrocio di via Mario Fani con via Stresa. L’agguato di Via Fani si consumò in tre minuti. Intorno alle 9:03, le forze dell’ordine ricevettero una telefonata anonima: furono informati riguardo ad una sparatoria avvenuta in via Mario Fani, dove si precipitarono per verificare l’accaduto.