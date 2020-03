Marvel, Star Wars e tante novità: arriva Disney+

Disney+ disponibile dal 24 marzo in Italia: Marvel, Star Wars e tante novità nella line-up che prevede anche 25 originali esclusivi e produzioni italiane

25 originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre 7000 episodi. Questa la line-up di Disney+, disponibile dal 24 marzo in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. Il lancio in altri paesi europei, come Belgio, Paesi Scandinavi e Portogallo, è previsto nel corso dell’estate 2020. La programmazione, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà animata dai contenuti dei brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva.

L’UNIVERSO MARVEL

Dal lancio di Disney+, i fan dei supereroi avranno accesso a oltre 30 film Marvel (tra questi Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all’Oscar Black Panther) e a oltre 40 serie Marvel, sia d’animazione che live action, tra cui Marvel’s Spiderman e Marvel’s Agent Carter. Nei prossimi mesi Disney+ vedrà anche il debutto di nuove serie targate Marvel. La prima sarà The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Successivamente, Elizabeth Olsen e Paul Bettany torneranno nei panni di Scarlet Witch e Vision in WandaVision e Tom Hiddleston riprenderà il ruolo del cattivo più amato di sempre in Loki. In arrivo anche Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

LA SAGA DI STAR WARS, I FILM, LE SERIE E IL NUOVO ORIGINAL

Disney+ sarà anche la casa delle ‘guerre stellari’ con i film e le serie di Star Wars come l’acclamata Star Wars: The Clone Wars e l’attesa The Mandalorian.