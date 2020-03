Australia: l’estate dura 2 volte in più dell’inverno

Cambiamenti climatici, l’estate in Australia dura 2 volte in più dell’inverno: i risultati di uno studio dell’Australian Institute su dati del Servizio Meteo nazionale

Con l’aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici in Australia l’estate dura due volte in più dell’inverno. E’ quanto riferisce uno studio dell’Australian Institute frutto di un’analisi approfondita dei dati ufficiali del servizio Meteo nazionale rilevati tra 1999 e 2018, messi a confronto con i valori registrati a meta’ del secolo scorso. In media da 20 anni a questa parte la stagione estiva èpiù lunga di un mese rispetto a meta’ del secolo scorso mentre gli inverni sono sempre più brevi. Il fenomeno si èaccelerato negli ultimi anni: in particolare tra il 2014 e il 2018 le estati sono state del 50% più lunghe rispetto al passato, come risultato di un clima più mite e secco.

“Le nostre scoperte – ha affermato Richie Merzian dell’Australian Institute come riporta l’Enpa – non sono proiezioni di quanto potrebbe accadere in futuro, ma è quello che sta già succedendo oggi. E’ emerso che le temperature estive si sono protratte 31 giorni in più rispetto agli anni ’50 e ’60 mentre quelle invernali sono terminate 23 giorni prima: concretamente il periodo più caldo ora in Australia dura da meta’ novembre a meta’ marzo. I ricercatori sottolineano, inoltre, che il riscaldamento globale ha reso le estati australiane “un calvario più pericoloso” rispetto al passato. A riprova i devastanti incendi degli ultimi mesi che hanno ucciso 33 persone e milioni di animali, in particolare nel Nuovo Galles del Sud. Oltre ai cambiamenti climatici sono stati ricollegati alle emissioni di carbonio record dell’Australia; al centro delle critiche anche le controverse politiche del premier conservatore Scott Morrison, accusato di inazione climatica”.