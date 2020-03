Scooby a maggio al cinema: ecco il trailer

Scooby-Doo, Shagghy insieme ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne arrivano al cinema per la prima in un’avventura d’animazione per il grande schermo. Dal 14 maggio in sala con Warner Bros. Pictures, il film Scooby – diretto da Tony Cervone, candidato all’Annie Award per il film ‘Space Jam’, e due volte candidato agli Emmy per il suo lavoro su ‘Duck Dodgers’- racconterà le origini dell’amatissimo alano marrone con il collare azzurro e come è avvenuto l’incontro con Shaggy e la celebre banda della Mystery Inc.

Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e i suoi amici devono affrontare il loro mistero piu’ grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa ‘can-apocalisse globale‘, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico piu’ grande di quanto potessero immaginare.