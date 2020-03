Stranger Things 4: gli attori confermati nel cast

Pronti per la trasferta ad Hawkins? Dopo aver annunciato l’inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things e confermato il ritorno di David Harbour nel ruolo di Jim Hopper, Netflix ha rilasciato oggi un nuovo video, realizzato sul set durante la lettura del copione da Finn Wolfhard (Mike), che conferma nel cast Brett Gelman (Murray Baumann) e Priah Ferguson (Erica Sinclair).

Nel video, realizzato proprio dal giovane attore, vengono inoltre inquadrati tutti i protagonisti della serie che ha conquistato i fan, dai più giovani come Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max), ai più grandi Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), fino ad arrivare agli adulti come Cara Buono (Karen), Winona Ryder (Joyce) e ai registi, i fratelli Duffer.