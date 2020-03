Leonardo Malaguti: fuori il singolo “Dilettante”

Leonardo Malaguti in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Dilettante”, in collaborazione con Diego Ruvidotti

In rotazione radiofonica “DILETTANTE”, nuovo inedito di LEONARDO MALAGUTI, disponibile sulle piattaforme digitali e sui digital stores.

Con il suo nuovo singolo “Dilettante”, Leonardo Malaguti ci mette davanti a una condizione che accomuna tutti gli esseri umani, che come dilettanti apprendono da soli le lezioni che la vita impartisce ogni giorno. In cambio di questi insegnamenti c’è un tornaconto emotivo a cui nessuno può sottrarsi. La collaborazione con il trombettista Diego Ruvidotti ha contribuito ad arricchire l’arrangiamento del brano con sonorità jazz.

A proposito del singolo, Leonardo Malaguti racconta: «Ho scelto di uscire con “Dilettante” perché è particolarmente rappresentativo del mio percorso umano e artistico ed è in linea con i precedenti singoli caratterizzati da una melodia semplice ed accattivante, uniti a un testo che induce a riflettere».

Nel videoclip che accompagna il brano, diretto da Graziano D’Angelo, si passa da un’atmosfera musicale intima fatta di luci soffuse e sospensione temporale a uno scenario più reale ambientato nel backstage.

“Dilettante” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/2wVMVSA

Biografia

Dopo aver frequentato l’etichetta discografica IT di Vincenzo Micocci, padre del cantautorato romano, nel 1991 Leonardo Malaguti partecipa alla finale del Festival di Castrocaro. In seguito onsegue la laurea in giurisprudenza e l’abilitazione alla professione di Avvocato coltivando sempre la passione per la musica. Nel 2016 pubblica il singolo “TUTTO VALE” presentato con un live a La Feltrinelli di Perugia. Nel dicembre 2018 pubblica il singolo “INVISIBILE”, brano che tratta il tema della violenza assistita dai bambini in ambito familiare, annoverato da All Music Italia tra le 100 migliori canzoni italiane del 2018. L’ultimo singolo di Leonardo Malaguti, intitolato “DILETTANTE” sarà in rotazione radiofonica a partire dal prossimo 6 marzo.

Link social

Facebook: https://www.facebook.com/leonardomalaguticantautore/

Instagram: https://www.instagram.com/leonardo_malaguti_official/?hl=it