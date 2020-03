Generic Animal torna con “Nirvana”

Generic Animal torna con il volto viola per “Nirvana”: il brano è l’ultimo estratto dal disco “Presto”

Uno spazio abitato da molari antropomorfi e sovradimensionati oggetti di felcro e di plastica. Una bizzarra “casa di bambole” di dimensioni umane ma anche la cameretta di quando eri piccolo, reinventata da uno scenografo con la passione per il pop-surrealism e con l’immaginario di quel cinema americano che va dai primi film di “Harmony Korine” a “Donnie Darko”. Colori iperrealisti e fredde luci al neon, malinconia di una fanciullezza ludica ma con un pizzico di inquietudine, come nella migliore tradizione dei racconti per l’infanzia. Sono queste le atmosfere che compongono il nuovo video di Generic Animal, “Nirvana”, ultimo estratto dal disco “Presto”.



Ancora una volta dipinto di viola ma stavolta in carne e ossa, Generic Animal si ritrova al centro dei movimenti di una videocamera che danza una coreografia disegnata da un joystick, catapultato in una “realtà” che è sì artificiale ma materica.

Il mondo messo in scena, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un mondo posticcio, perfetta rappresentazione plastica del senso profondo del brano, cioè di quel modo personalissimo di descrivere cose che la generazione Z – quella di Luca Galizia aka Generic Animal – può vivere solo nei ricordi degli altri, dei più grandi.

Ideato da Alvin Sonic e Daniel Sansavini (che hanno curato l’art direction di tutto il progetto discografico), il video è stato diretto da No Text Azienda, con la direzione della fotografia di Karim Andreotti, le scenografie di Steiner&Wolinska, il montaggio di Domenico Nicoletti e lo styling di Anna Carraro con l’aiuto di Mino Luchena.