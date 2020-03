Mox e Fulminacci insieme in un singolo

Mox e Fulminacci insieme “Fino a quando il cielo esiste”: il brano è accompagnato dal video ufficiale in cui gli artisti interpretano due ultra settantenni

Mox ha annunciato il suo nuovo singolo. Si tratta di “Fino a quando il cielo esiste” (Maciste Dischi – Polydor), una collaborazione con Fulminacci. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme da pochi giorni.

La cover del singolo è stata realizzata dall’artista e pittore Francesco del Re.

La canzone arriva a distanza di poco più di una settimana dall’ultimo singolo “Brava”, un brano edito pubblicato in una nuova versione con la collaborazione di DiMartino.

“Ho scritto questa canzone per riflettere – ha detto Mox del pezzo come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – ma anche per ballare. Dobbiamo pensare al presente per migliorare il futuro. Il ritornello è stato scritto e cantato da Fulminacci che oltre ad essere un grande amico, per me rappresenta davvero il futuro in questo caso della musica italiana”.

“Mox – ha scritto Fulminacci su Instagram – è stato il primo cantautore che ho avuto modo di conoscere di persona. Da subito ci siamo trovati e abbiamo condiviso passioni e idee. Entrambi siamo un po’ dei vecchi dentro, ci piace guardare i palazzi in costruzione, parlare di com’era il mondo una volta e di quest’inverno che prima o poi passerà“.

Il video

L’idea dei due anziani sarà ripresa nel video. La clip ufficiale interamente girata a Milano, che ritrae i due artisti in una versione inedita e ironica. Mox e Fulminacci attraversano le vie della città semi deserta, nelle vesti di due ultra settantenni destreggiandosi con i loro mezzi elettrici tra una città in continuo sviluppo.

“Fino a quando il cielo esiste” gioca con l’ironia e il sarcasmo tipico di Mox, che con i suoi testi segue una linea ben precisa, nell’intento di sottolineare in questo brano la necessità di un impegno personale e di comunità nei confronti del mondo che viviamo.