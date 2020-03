Fratelli D’Innocenzo lavorano a una serie Sky

I fratelli D’Innocenzo al lavoro su una serie prodotta da Sky Original. Il primo ciak sarà battuto nel 2021

Sky produrrà la prima serie tv di Fabio e Damiano D’Innocenzo, talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al loro sorprendente esordio con La terra dell’abbastanza e al successo del loro secondo progetto, Favolacce, presentato in Concorso al 70esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove ha conquistato l’Orso d’Argento per la sceneggiatura e gli elogi della critica italiana e internazionale.

“Siamo orgogliosi e grati di essere gli autori e realizzatori della prima produzione in-house italiana di Sky Studios, un noir investigativo che indaga l’animo umano in tutta la sua abissale complessità“, hanno dichiarato i D’Innocenzo. “Lavorare assieme a un team fortemente orientato a produrre contenuti innovativi– hanno continuato i giovani registi- è sempre stato il nostro principale parametro di ricerca per realizzare progetti audiovisivi in televisione e platform. Sky Studios parla la nostra stessa lingua in termini di ricercatezza, coraggio e ambizione narrativa. La serie che realizzeremo assieme sara’ la somma di questo comune bisogno di osservare il mondo da angolazioni inedite e insospettabili“.

Attualmente, i fratelli D’Innocenzo stanno scrivendo gli episodi della serie Sky Original che saranno diretti dagli stessi registi. Il primo ciak sarà battuto nel 2021.

“Quella fra Sky e i giovani talenti italiani e’ una storia di successo lunga più di un decennio in cui Sky ha fatto da incubatore alle storie, alla creatività di molti artisti oggi riconosciuti a livello internazionale“, ha dichiarato Nicola Maccanico, EVP Programming Sky Italia. “L’exploit di Fabio e Damiano D’Innocenzo con ‘La terra dell’abbastanza’ non poteva lasciarci indifferenti, per il valore contemporaneo della loro arte e per la capacità di affermare una cifra estremamente personale. Siamo quindi orgogliosi-ha continuato Maccanico- di produrre la loro prima serie tv e di farlo per la prima volta in-house in Italia con i nostri Studios e di annunciarla subito dopo il premio e la speciale accoglienza che il Festival di Berlino ha riservato a ‘Favolacce’: la loro fiaba nera che arriverà nei cinema con Vision Distribution. L’ecosistema che abbiamo costruito per accrescere la nostra capacita’ di interagire con i talenti italiani sta funzionando e la sinergia tra le produzioni originali Sky e la nostra distribuzione cinematografica lo conferma“.