Bruxismo: gestire stress e ansia per prevenirlo

Il bruxismo è l’atto involontario di stringere o digrignare i denti: è un disturbo difficile da gestire, la prevenzione è fondamentale per evitare danni

Il bruxismo è l’atto involontario e non avvertito di stringere o digrignare i denti in maniera abitudinaria. I muscoli masticatori si contraggono causando lo sfregamento delle arcate dentali e, di conseguenza, deteriorando la superficie dei denti. Se non diagnosticato tempestivamente può causare danni permanenti ai denti e all’articolazione temporo-mandibolare.

E’ uno dei disturbi del sonno più diffusi ed è molto difficile da gestire, proprio perché si manifesta durante le ore di riposo. Esiste inoltre anche una forma che si manifesta durante le fasi di veglia definito bruxismo diurno.

QUALI SONO LE CAUSE ?

Le cause del bruxismo non sono del tutto chiare. Alcuni fattori, però, sembrano contribuire alla manifestazione del problema:

Stress e ansia nel 70% dei casi.

Problemi di malocclusione: ovvero problemi tra mandibola e mascella. (Si parla di malocclusione quando i denti dell’arcata superiore non sono perfettamente allineati con i denti dell’arcata inferiore. In alcuni casi, anche elementi dentali mancanti o fratturati, possono portare alla comparsa di tale patologia).

Evoluzioni a livello muscolare di malattie neurodegenerative.

Fumo.

Alcol.

SINTOMI DEL BRUXISMO:

dolore all’articolazione temporo-mandibolare al risveglio

stanchezza dei muscoli masticatori

dolore a collo e spalle

dentatura appiattita

ipersensibilità dei denti agli alimenti molto caldi o molto freddi

COME VIENE TRATTATO IL BRUXISMO?

Non esiste una vera e propria cura per il bruxismo, ma esistono alcuni trattamenti studiati in base alla causa responsabile del problema. L’obiettivo dei trattamenti è ridurre il dolore provocato e prevenire eventuali danni, riducendo il digrignare dei denti quanto più possibile.

In che modo?

Il dentista e la protezione dei denti : il dentista potrebbe prescrivere un dispositivo protettivo per i denti, conosciuto come Bite , che assicura ai denti protezione. Se il Bite non dovesse essere utile nella cura del problema, il dentista potrebbe scegliere di optare per un trattamento ortodontico e correggere eventuali malocclusioni o denti disallineati.

: il dentista potrebbe prescrivere un dispositivo protettivo per i denti, conosciuto come , che assicura ai denti protezione. Se il Bite non dovesse essere utile nella cura del problema, il dentista potrebbe scegliere di optare per un trattamento ortodontico e correggere eventuali malocclusioni o denti disallineati. Trattamento dell’ansia : terapie connesse alla psiche della persona in grado di ridurre i livelli di ansia come massaggi, yoga, esercizi di respirazione e concentrazione.

: terapie connesse alla psiche della persona in grado di ridurre i livelli di ansia come massaggi, yoga, esercizi di respirazione e concentrazione. Naturalmente il tutto deve essere fatto in equipe con i medici che si occupano delle indagini diagnostiche e del trattamento di questa patologia ovvero gli esperti del Centro di Medicina del Sonno del Neuromed

QUALI SONO LE POTENZIALI COMPLICANZE DEL BRUXISMO?

Il Bruxismo è legato al forte dolore e, se non trattato, può portare a problemi come:

usura della parte finale del dente

insonnia

sensibilità dentale

dolore cronico a mandibola e mascella

dolore alle orecchie

mal di testa

fratture dentali

patologie alle articolazioni temporo-mandibolari

PREVENZIONE

Gestire lo stress e l’ansia aiuta a prevenire il Bruxismo. La National Sleep Foundation consiglia di dormire in totale relax, prediligendo un ambiente quieto e calmo, senza tv, computer e luci. Inoltre, è necessario preparare il proprio corpo al momento del riposo: prima di andare a dormire non si devono svolgere attività che attivano troppo la mente e anzi, al contrario, vanno predilette attività come la lettura, l’ascolto di una playlist dai suoni lievi, un bagno caldo. È poi strettamente consigliato fissare dei regolari controlli dal dentista, in modo da verificare la presenza di danni provocati dal bruxismo ed individuare percorso migliore da seguire.

Visita la pagina dedicata al Centro Odontoitaria Neuromed

Visita la pagina dedicata al Centro Medicina del Sonno Neuromed

Contatti Centro Odontoitaria Neuromed : Tel. 0865 929 730