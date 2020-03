Felis silvestris silvestris filmato in Liguria

Felis silvestris silvestris: il gatto selvatico europeo, una delle creature più rare e schive della fauna selvatica italiana, filmato in Liguria

Il nome scientifico è Felis silvestris silvestris ed è il gatto selvatico europeo, una delle creature più rare e schive della fauna selvatica italiana. Non lo si vede quasi mai, esiste poco materiale su questo animale. Ora, però, per la prima volta, il ‘Felis silvestris silvestris’ è stato immortalato dai fotografi naturalistici Paolo Rossi (noto come ‘il fotografo dei lupi’) e Nicola Rebora. Hanno passato anni a cercarlo, facendo osservazioni e appostamenti, e negli ultimi due anni sono riusciti a ‘scovarlo’ in una delle valli più selvagge dell’Appennino Ligure. Lo hanno ripreso utilizzando video trappole nascoste, senza falsi richiami. E il gatto selvatico si è fatto immortalare. Che fare ora? Il loro sogno è produrre un cortometraggio che racconti la vita di questo animale con immagini esclusive. Ma realizzarlo è costoso, e per questo i due fotografi e appassionati lanciano per questo un progetto di raccolta fondi, a cui tutti possono contribuire con questo link. Per convincere il pubblico della validità del progetto, hanno realizzato un trailer.

“Voglio realizzare un cortometraggio sulla mia esperienza con il Gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) – dice il fotografo naturalistico Paolo Rossi -. Io e il mio amico e collega Nicola Rebora siamo riusciti a filmarlo in una delle valli più selvagge dell’Appennino Ligure. Si tratta di un mammifero estremamente elusivo e che non era mai stato filmato in questa parte dell’Appennino”. Come sono riusciti a filmarlo? “Ci siamo serviti di diverse video-trappole per monitorare il territorio, senza utilizzare alcun attrattivo. spiega ancora il fotografo-. In mesi e mesi di ricerche abbiamo ricavato solo pochi ma preziosi video“. L’esperto Stefano Anile ha confermato senza ombra di dubbio la presenza del Felis silvestris silvestris nelle riprese.