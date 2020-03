Colite ulcerosa: ottimi risultati con etrasimod

I pazienti con colite ulcerosa trattati con etrasimod hanno ottenuto importanti miglioramenti clinici ed endoscopici secondo un nuovo studio

Secondo i risultati di uno studio di fase 2 pubblicato su Gastroenterology, i pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave trattati con etrasimod hanno ottenuto importanti miglioramenti clinici ed endoscopici.

La colite ulcerosa (UC) è una malattia infiammatoria cronica, immuno-mediata del colon caratterizzata da infiammazione diffusa della mucosa. Gli attuali trattamenti per la UC includono mesalamina, corticosteroidi, azatioprina, agenti antitumorali fattore a (TNF-a), anti integrina -a4b7 e inibitori della Janus chinasi.

Nonostante questo trattamento armamentario in crescita, molti pazienti continuano a manifestare effetti collaterali inaccettabili, inconveniente che porta a scarsa aderenza o risposta inadeguata, che indica un’esigenza insoddisfatta di terapie aggiuntive.

Etrasimod è un modulatore orale e selettivo del recettore della sfingosina-1-fosfato (S1P) in sviluppo per il trattamento dei disturbi infiammatori immuno-mediati.

I modulatori del recettore della S1P agiscono inibendo la fuoriuscita dai linfonodi delle cellule B e delle cellule T sia naïve sia di memoria centrale, con conseguente ridotta infiltrazione di cellule infiammatorie nel sistema nervoso centrale.

In questo studio è stata valutata l’efficacia e la sicurezza di etrasimod in pazienti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva (UC). Il trial, di fase 2, proof-of-concept, in doppio cieco, con gruppi trattati in parallelo, ha considerato pazienti ambulatoriali adulti con punteggio Mayo modificato (MCS) (frequenza delle feci, sanguinamento rettale e risultati dell’endoscopia) di 4–9, sottopunteggi endoscopici di 2 o più e punteggi di sanguinamento rettale pari o superiori a 1, che sono stati casualmente assegnati a gruppi a cui è stato somministrato etrasimod 1 mg una volta al giorno (n=52), etrasimod 2 mg (n=50) o placebo (n=54) per 12 settimane.

Lo studio è stato condotto dal 15 ottobre 2015 al 14 febbraio 2018, in 87 centri in 17 paesi.

L’endpoint primario è stato un aumento del miglioramento medio nel punteggio MCS modificato dal basale alla settimana 12.

Gli endpoint secondari includevano la percentuale di pazienti con miglioramento endoscopico (punteggio inferiore o uguale a 1) dal basale alla settimana 12.

I risultati hanno mostrato che alla settimana 12, il gruppo etrasimod 2 mg ha centrato gli endpoint primari e tutti i secondari.

Etrasimod 2 mg ha portato ad un aumento significativamente maggiore del miglioramento medio dell’MCS modificato rispetto al basale e rispetto al placebo (differenza rispetto al placebo, 0,99 punti; intervallo di confidenza al 90%, 0,30–1,68; p=0,009) ed etrasimod 1 mg ha comportato un aumento del miglioramento medio dal basale nel punteggio MCS modificato pari a 0,43 punti in più rispetto al placebo (intervallo di confidenza del 90%, riduzione di 0,24 per aumentare di 1,11; p nominale=0.15).

Il miglioramento endoscopico si è verificato nel 41,8% dei pazienti che avevano ricevuto etrasimod 2 mg vs 17,8% di chi aveva ricevuto il placebo (p=0.003).

La maggior parte degli eventi avversi sono stati da lievi a moderati. Tre pazienti avevano un blocco atrioventricolare transitorio, asintomatico, di basso grado che si risolveva spontaneamente in tutti i pazienti che avevano evidenza di blocco atrioventricolare prima dell’esposizione a etrasimod.

Questo studio evidenzia che in pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave, etrasimod 2 mg è stato più efficace del placebo nel produrre miglioramenti clinici ed endoscopici.