Artemis Fowl: fuori il primo trailer del film

“Disney e Kenneth Branagh hanno trovato un modo magico per estrarre la mia immaginazione, mescolarla con un pizzico di magia Disney e proiettare, come d’incanto, questa miscela sul grande schermo. Non vedo l’ora che il pubblico veda il film”, ha dichiarato Eoin Colfer, autore della serie di libri Artemis Fowl.

“Eoin Colfer ha creato un’importante serie di libri e un universo completamente originale di personaggi“, ha affermato il regista Kenneth Branagh. “La nostra speranza è che i fan di questo carismatico antieroe -ha continuato- si uniscano anche ad un nuovo pubblico in sala per godersi un mare di sorprese, astuti risvolti e colpi di scena, in tipico stile Artemis Fowl. Le sue avventure irlandesi sono mozzafiato, coinvolgenti e piene di energia. Ispirati dalla sua leggendaria sfrontatezza e dal suo umorismo, abbiamo avuto il privilegio di portare il mito dalla pagina al grande schermo, con la speranza di creare un nuovo eroe. È stata una vera gioia far parte di questo progetto”.

Nel cast del film, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), figurano: Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Colin Farrell e Judi Dench.

Artemis Fowl è prodotto da Kenneth Branagh e Judy Hofflund, mentre Angus More Gordon e Matthew Jenkins sono i produttori esecutivi.