Margaux Motin: esce La tettonica delle placche

“Dopo una rottura, si entra in una sorta di crisi adolescenziale in cui ci si affanna per ritrovare tutte quelle parti di sé sacrificate sull’altare della convenzione sociale conosciuta come “coppia”: la folle, la stupida, la sboccata, il genio creativo, la ribelle, l’anticristo della vita coniugale”. Margaux Motin, amatissima autrice e blogger francese, con divertimento ed ironia racconta in una sorta diario a fumetti spietatamente sincero e a tratti irriverente, la sua vita da trentacinquenne mamma single freelance, alle prese con la fine di un amore e la ricostruzione di sé, vera, autentica e lontana dagli stereotipi.