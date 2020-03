Acea Run4Rome per i terremotati del Centro Italia

All’Acea Run4Rome si corre per i bimbi delle zone terremotate del Centro Italia: Sport Senza Frontiere (SSF) partecipa al Charity Program della Maratona di Roma

“Fare sport per permettere ad altri di fare sport“. Con questo slogan Sport Senza Frontiere (SSF), la onlus che dal 2011 organizza in Italia percorsi educativo-sportivi gratuiti per bambini e ragazzi in situazioni di disagio socio-economico o psicologico, partecipa al Charity Program – Staffetta Acea Run4Rome della Maratona di Roma. L’edizione 2020 del noto appuntamento per runner di ogni età prevede la possibilità di gareggiare nella staffetta Acea Run4Rome attraverso l’iscrizione a uno dei charity partner.

Le squadre da 4 che si potranno formare in azienda, in famiglia, tra amici o gruppi podistici, potranno pagare la quota di iscrizione a SSF e correre con la sua pettorina. In questo modo, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), contribuiranno a finanziare il progetto JOY SSF SUMMER CAMP, il camp estivo polisportivo a vocazione sociale che dal 2017 Sport Senza Frontiere organizza al Terminillo (Rieti) per regalare una vacanza ai bambini delle tante famiglie colpite dal Sisma del 2016, che vivono ancora in condizioni di disagio e a tanti altri bambini in situazioni emergenziali in Italia.

Tutti possono essere protagonisti domenica 29 marzo 2020 nella città più bella del mondo. Anche chi non ha mai corso. Anche chi crede di non farcela. Anche chi dice… chissà, magari un giorno…

Per le iscrizioni clicca QUI