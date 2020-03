Stomia: arriva la prima app dispositivo medico

B. Braun lancia la prima web app sviluppata come dispositivo medico CE per migliorare la vita delle persone con stomia

È da poco online www.viverelastomia.it, la nuova web app sviluppata da B. Braun, tra le maggiori aziende al mondo nel settore della Sanità, in stretta collaborazione con Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola di Fondazione Democenter SIPE e con il sostegno di A.I.O.S.S. (Associazione Tecnico Scientifica di Stomaterapia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico) e F.A.I.S. (Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati) con l’obiettivo di offrire supporto e migliorare la vita delle persone stomizzate e dei loro familiari. Si tratta di un portale informativo ricco di articoli, idee, spunti e consigli per affrontare i diversi aspetti della vita con la stomia. A garanzia della sicurezza, veridicità e affidabilità dei contenuti, Viverelastomia.it è un Dispositivo Medico CE.

www.viverelastomia.it – piattaforma ottimizzata per la navigazione da dispositivi mobili e PC – si propone di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vivono la stomia grazie alle informazioni sempre attuali e rigorose garantite da professionisti sanitari. Il portale è in continua evoluzione e nasce per dare accesso ad informazioni sicure e consigli autorevoli. È infatti presente un “Blog”, curato da esperti del settore, con argomenti pratici e spunti sempre nuovi – quasi un diario di vita quotidiana da condividere con chi vive questa condizione. È anche disponibile un prezioso servizio di consulenza attraverso la funzionalità “Parla con lo specialista”: in quest’area del portale, previa registrazione e nel pieno rispetto della privacy, un esperto enterostomista è a disposizione per dialogare con persone stomizzate, in un’ottica di fornire consigli inerenti alla gestione della stomia e offrire assistenza nonostante la distanza.

“Questa innovativa web app permette di fornire suggerimenti e consigli per la vita quotidiana della persone con stomia” afferma Vivana Melis, infermiera stomaterapista presso l’Ambulatorio di Stomaterapia ASST Papa Giovanni XXIII (Bergamo) nonché consulente per la web app. “Tutelare la qualità della vita delle persone con stomia è un obiettivo quotidiano nella mia professione e ora, attraverso la web app, posso condividere e fornire consigli anche a chi fisicamente non può recarsi negli ambulatori di stomaterapia. E’ uno strumento che amplifica il mio lavoro e lo porta, di fatto, nelle case delle persone che ne hanno necessità”.

All’interno della web app è possibile trovare suggerimenti e consigli utili da esperti enterostomisti, ma anche di persone stomizzate che vivono la stessa condizione. Il dialogo che si innesca e la possibilità di condividere esperienze di vita vissuta possono migliorare la qualità di vita di chi entra a far parte di questa nuova community.

“Quando viene confezionata una stomia, soprattutto nella fase iniziale, è difficile pensare di poter tornare alla normalità ed essere di nuovo padroni della propria vita” afferma Maurizio Marrazzo, Marketing Manager di B. Braun. “L’adozione di strumenti digitali, come una piattaforma web, può davvero migliorare la vita dei pazienti fornendo risposte e consigli qualificati in ogni momento e alimentando lo scambio tra persone che condividono esperienze simili”.