Fasma: fuori il nuovo album, ora il tour

Fasma si racconta nel suo nuovo album disponibile su tutte le piattaforme: al lavoro, anticipato dal brano sanremese “Per sentirmi vivo”, seguirà il tour

È su tutte le piattaforme “Io sono Fasma”, secondo album di Fasma. Anticipato dal singolo “Per sentirmi vivo”, brano con cui ha partecipato tra le “Nuove Proposte” alla 70° edizione del Festival di Sanremo, il disco porta su tutte le piattaforme il ritratto sincero e senza filtri dell’artista.

“Il titolo non è un’autocelebrazione ma è per far capire che tu puoi essere Fasma“, ha raccontato il cantante a Diregiovani (www.diregiovani.it) durante la sua partecipazione al festival. “Questo è un concetto– ha continuato- che spero possa arrivare tramite l’album e tramite le sonorità: aspettatevi rock, metal, pop, rap e qualsiasi altro genere“.

Per la regia di Fabrizio Cestari, è fuori oggi anche il video dell’intro “Tu sei Fasma”, brano manifesto dell’album.

La tracklist

“Io sono Fasma” nasce dalla voglia di mostrare cosa si ha dentro, in modo libero e senza restare prigionieri di un determinato genere. Questa la tracklist dell’album:

Tu sei Fasma; Fenice; Lo faccio davvero feat. Lil Zeff; Nudi; S.D.A.; 2000; Per sentirmi vivo; Cosa? Scusa!; Tommy; BASTA!; NO(I); Ricetta-RR; 100m sotto terra feat Barak da Baby; Non so chiedere aiuto feat. Riviera.

Gli instore

Il tour

La scorsa settimana Fasma ha annunciato anche due speciali date evento, organizzate e prodotte da Vivo Concerti: venerdì 3 aprile al Teatro Centrale di Roma e domenica 5 aprile ai Magazzini Generali di Milano. Saranno le uniche due occasioni per vedere live l’artista romano in primavera. Biglietti disponibili su Ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone.