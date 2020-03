Previsioni meteo 7 marzo: il maltempo non molla

Le previsioni meteo di oggi, sabato 7 marzo 2020: piogge al Centro-Sud per un nuovo passaggio perturbato, bel tempo la prossima settimana

Condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo sull’Italia in questo primo weekend di marzo caratterizzato da piogge e freddo. Anche nella giornata di oggi buona parte delle regioni saranno interessate da instabilità con nevicate fin sotto i 1000 metri sulle Alpi e in Appennino. Per una svolta dai tratti primaverili non ci sarà però da aspettare molto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF è atteso l’arrivo di una goccia fredda sull’Italia tra lunedì 10 marzo e martedì 11 marzo: ancora piogge sparse dunque e possibili nevicate sui rilievi fino a quote medio-basse per l’inizio della prossima settimana. Una nuova rimonta anticiclonica sul Mediterraneo determinerà poi condizioni meteo stabili e soleggiate in Italia nonché temperature in deciso aumento da mercoledì 11 Marzo fino al successivo weekend.

Intanto per oggi, sabato 7 marzo 2020, al Nord Italia al mattino molte nubi sull’Emilia-Romagna con deboli piogge e neve in Appennino, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord Ovest. Al pomeriggio ulteriore miglioramento su tutti i settori con residui fenomeni tra bolognese e costa romagnola. In serata bel tempo e ampie schiarite ovunque.

Al Centro al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche con locali piogge sulle interne della Toscana, asciutto altrove. Al pomeriggio molte nubi su Marche, Abruzzo e basso Lazio con piogge di debole o moderata intensità e neve sui rilievi appenninici. In serata addensamenti compatti sull’Abruzzo e Marche meridionali con nevicate sui rilievi, bel tempo altrove. Quota neve oltre i 1000 metri.

In Toscana locali piogge nella mattinata di sabato sulla Bassa Toscana, nubi sparse altrove con tempo stabile; fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Domenica all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su gran parte del territorio e cieli sereni in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino condizioni di generale maltempo ovunque salvo sulla Sicilia ionica e Sardegna meridionale. Al pomeriggio persistono condizioni di generale instabilità con fenomeni a tratti intensi nel nord della Sicilia e sulle coste del basso Tirreno. In serata non sono attese variazioni di rilievo con locali temporali tra Sicilia e Calabria, migliora invece sulla Sardegna. Quota neve oltre i 1000-1400 metri.

In Calabria tempo fortemente instabile nel corso del fine settimana con piogge e temporali anche intensi sia nella giornata di sabato sia domenica su tutto il territorio; neve sulla Sila fino a 1000-1200 metri . Fenomeni abbondanti attesi anche nelle ore serali.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in rialzo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.