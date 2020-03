Ketama126 finisce nel 2060 per “Spara”

Ketama126 catapultato nel 2060 per “Spara”: nel videoclip disponibile su Youtube il rapper nei panni dell’ultimo dei ribelli

È online su YouTube il video di “Spara”, il nuovo singolo di Ketama126 prodotto da Drone126. Il video, diretto da Trash Secco, regista che collabora spesso con la Love Gang, è ambientato nel 2060 in uno scenario post-apocalittico in cui, in una società divisa tra reali e schiavi, Ketama126 rappresenta l’ultimo dei ribelli.

Il rapper e producer romano Ketama126, membro della Love Gang, così descrive all’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) “Spara”, nuovo estratto dal disco “Kety”: “È una traccia molto melodica e all’interno del testo sono presenti molte ripetizioni come se fossero tanti ritornelli. La tematica della canzone è la reazione e il testo è parecchio aggressivo, a tratti in modo esagerato, per enfatizzare i concetti”.