Skottie Young in libreria con Middlewest

Arriva in libreriauna storia che mostra quanto sia difficile crescere senza punti di riferimento, in cui non mancano personaggi bizzarri e surreali. La nuova serie fuori per BAO Publishing è scritta dagià amatissimo autore di Odio Favolandia ma anche giovane padre che sa come si costruisce una narrazione avvincente con elementi fantastici e disegnata con lo stile modernissimo di