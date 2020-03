Shakespeare in wine torna al Teatro Trastevere: appuntamento con il format di Annabella Calabrese domenica 8 marzo alle ore 21

La compagnia Le Chat Noir reduce del grande successo de “Le Fiabe del Castello” nel Castello di Santa Severa e dello spettacolo “Shakespeare in wine: L’amor tra furor e sospiri” nel Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino torna a Roma e, nello specifico, al Teatro Trastevere per allietare chi desidera festeggiare la festa della donna con uno Shakespeare in wine a sessi invertiti, nel quale le donne interpreteranno i personaggi maschili e gli uomini quelli femminili.

Shakespeare in wine è l’unico evento che miscela scene tratte dal repertorio Shakespeariano con degustazione di ottimo vino offerto dalla cantina Cincinnato e ad allietare il pubblico del prossimo “Shakespeare in wine: il gioco degli equivoci” saranno i personaggi delle opere più famose di Shakespeare su scambi di persone, di sesso e di coppie.

Ed è così che per gli spettatori diventa possibile bere un buon vino in compagnia dei più amati personaggi Shakespeariani, di chiacchierare con Antifolo, della Commedia degli errori, o di assistere ai litigi tra le amiche-nemiche Ermia ed Elena del Sogno di una notte di Mezza Estate, lasciandosi cullare dalla poesia di un tempo.

Non tutti sanno, infatti, che all’epoca di William Shakespeare la concezione del Teatro era decisamente diversa rispetto a quella dei giorni nostri e che, invece, fosse più una sorta di luogo di ritrovo dove ci si godeva lo spettacolo, bevendo, mangiando e chiacchierando con il proprio vicino.

Il format Shakespeare in wine, ideato dall’attrice e regista Annabella Calabrese e portato in scena dalla Compagnia Le Chat Noir, nasce proprio dalla volontà di riportare ai giorni nostri l’atmosfera dell’epoca, coniugando la rappresentazione di diverse scene shakespeariane, riadattate e rivisitate in chiave moderna, con il momento dell’aperitivo, il tutto all’interno del caratteristico e scenografico Teatro Trastevere, situato nell’omonimo celebre quartiere.

Ed è così che gli spettatori potranno sorseggiare un buon bicchiere di vino all’interno del Teatro, mentre gli attori si muoveranno improvvisando attorno a loro. Lo scopo è quello di far arrivare allo spettatore di oggi la poesia e le emozioni del grande teatro di ieri, invitandolo a divenire parte attiva all’interno delle scene che si svolgono attorno a lui. È così che i personaggi prendono improvvisamente vita e si muovono e agiscono in un contesto ibrido, che ha un’atmosfera magica, a metà tra quella di un Teatro e quella di un Wine Bar.

Lo spettacolo è diviso in due parti: una dedicata all’improvvisazione, che si svolge mentre il pubblico può bere un bicchiere di vino, nella quale i personaggi interagiscono in maniera diretta con gli spettatori, e una dedicata alla messa in scena vera e propria, nella quale gli attori interpretano scene alternate tratte da varie opere di Shakespeare e legate tra loro da temi comuni come la magia, l’amore o la corruzione. La messa in scena è estremamente moderna e interattiva e le azioni non si svolgono sul palco ma in mezzo alla platea.

La selezione vinicola è a cura di Cincinnato, celebre cantina fondata nel 1947 sui Monti Lepini, la cui storia da sempre racconta di Nero Buono e Bellone.

L’8 Marzo alle ore 21, dunque, le donne, protagoniste della giornata, ma anche gli uomini ovviamente, potranno festeggiare al Teatro Trastevere di Roma godendosi “Shakespeare in wine: il gioco degli equivoci”, dove a muoversi tra il pubblico saranno i personaggi più famosi delle commedie di Shakespeare interpretando scene tratte da “La commedia degli errori”, “La dodicesima notte” e “Sogno di una notte di mezza estate” in una versione a sessi invertiti in pieno stile Shakespeariano accompagnata dalle bollicine dello spumante brut della Cantina Cincinnato.

L’ideazione e la regia di ciascuna serata è a cura di Annabella Calabrese, ideatrice del format, nonché interprete al Cinema del recente successo con Diego Abatantuono e Massimo Ghini “Un nemico che ti vuole bene” (regia di Denis Rabaglia). Con Annabella Calabrese, sulla scena, Giovanna Cappuccio, Leonardo D’angelo, Roberto Giannuzzi, Irena Goloubeva, Andrea Iarlori, Chiara Laureti e Andrea Standardi.

Teatro Trastevere

via Jacopa de’Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/# https://twitter.com/teatrotrast