Mattel lancia le Barbie olimpiche per Tokyo 2020

Mattel lancia la prima linea di Barbie olimpiche per Tokyo 2020: la collezione sarà disponibile a partire dalla prossima Primavera

Anche Mattel “partecipa” alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con una linea di giocattoli dedicati.

Si tratta della prima collezione mai realizzata per i Giochi Olimpici, progettata da Mattel in collaborazione con il Comitato olimpico internazionale (Cio).

Questa linea di prodotti internazionali, che sarà disponibile in primavera, darà spazio ai cinque nuovi sport aggiunti al programma olimpico di Tokyo: baseball / softball, arrampicata sportiva, karate, skateboard e surf.

Barbie Giochi Olimpici Tokyo 2020

Barbie entra nel mondo delle olimpiadi abbracciando i cinque nuovi sport: Barbie skate, Barbie arrampicata, Barbie surf, Barbie softball, Barbie karate.

Hot Wheels

Anche la linea di macchinine si espande con una mini collezione olimpica, rappresentante gli sport di Tokyo 2020, da quelli storici ai 5 nuovi sport.

UNO

Non solo l’estetica, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). Oltre alle mascotte dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, questo nuovo mazzo UNO in edizione limitata conterrà uno speciale adattamento alle regole del gioco.