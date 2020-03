Rischio ictus varia in base ai cibi che mangiamo

Rischio di ictus ischemico e emorragico varia in base agli alimenti che mangiamo: lo afferma uno studio internazionale

Diversi tipi di alimenti sono legati a un diverso rischio di ictus: Lo afferma il più grande studio per indagare su questa relazione appena pubblicato sullo European Heart Journal.

Fino ad ora, la maggior parte degli studi aveva esaminato l’associazione tra cibo e ictus totale (tutti i tipi di ictus combinati), o si è concentrata solo sull’ictus ischemico. Tuttavia, l’attuale studio su più di 418mila persone in nove paesi europei ha indagato separatamente l’ictus ischemico e l’ictus emorragico.

Lo studio ha trovato che maggiori assunzioni di frutta, verdura, fibre, latte, formaggio o yogurt sono risultate collegate a un minor rischio di ictus ischemico, non c’era nessuna associazione significativa con un minor rischio di ictus emorragico. Tuttavia, un maggiore consumo di uova è stato associato a un maggiore rischio di ictus emorragico, ma non con l’ictus ischemico.

L’ictus ischemico si verifica quando un coagulo di sangue blocca un’arteria che fornisce sangue al cervello o si forma da qualche altra parte del corpo e viaggia verso il cervello dove blocca il flusso sanguigno. L’ictus emorragico si verifica quando c’è un’emorragia nel cervello che danneggia le cellule vicine. Circa l’85% degli ictus sono ischemici e il 15% emorragici. L’ictus è la seconda causa di morte in tutto il mondo.

Tammy Tong, il primo autore del documento ed epidemiologo nutrizionale presso il Dipartimento di Salute della popolazione di Nuffield, Università di Oxford (Regno Unito), ha detto: “La scoperta più importante è che un maggiore consumo di fibre alimentari e di frutta e verdura è risultato fortemente associato a un minor rischio di ictus ischemico, il che supporta le attuali linee guida europee. Si dovrebbe raccomandare al pubblico in generale di aumentare il consumo di fibre e frutta e verdura, se non sono già conformi a queste linee guida.

“Il nostro studio evidenzia anche l’importanza di esaminare separatamente i sottotipi di ictus, poiché le associazioni alimentari differiscono per l’ictus ischemico ed emorragico, ed è coerente con altre prove, che dimostrano che anche altri fattori di rischio, come i livelli di colesterolo o l’obesità, influenzano i due sottotipi di ictus in modo diverso”.

La quantità totale di fibre (comprese quelle di frutta, verdura, cereali, legumi, noci e semi) che le persone hanno assunto con la dieta è stata associata alla maggiore riduzione potenziale del rischio di ictus ischemico. Ogni 10 g in più di fibra al giorno è stata associata a un rischio inferiore del 23%, che equivale a circa due casi in meno ogni 1000 della popolazione nell’arco di dieci anni.

Solo frutta e verdura sono state associate a un rischio inferiore del 13% per ogni 200g consumati al giorno, che equivale a circa un caso in meno ogni 1000 della popolazione nell’arco di dieci anni. Nessun alimento è stato associato a un rischio statisticamente significativo di ictus ischemico più elevato.

In base alle stime del Regno Unito, due fette spesse di pane tostato integrale forniscono 6,6 g di fibre, una porzione di broccoli fornisce circa 3 g, e una mela media cruda non sbucciata fornisce circa 1,2 g di fibre. La Società Europea di Cardiologia (ESC) e l’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano di consumare almeno 400g di frutta e verdura al giorno; l’ESC suggerisce anche di consumare 30-45g di fibre al giorno.

I ricercatori hanno scoperto che per ogni 20g in più di uova consumate al giorno c’è un rischio maggiore del 25% di ictus emorragico, equivalente a 0,66 casi in più ogni 1000 (o circa due casi ogni 3000) della popolazione nell’arco di dieci anni. Un uovo di grandi dimensioni pesa circa 60g. Il consumo di uova nello studio EPIC è stato complessivamente basso, con una media di meno di 20g mangiati al giorno.

I ricercatori dicono che le associazioni che hanno trovato tra diversi alimenti e l’ictus ischemico ed emorragico potrebbero essere spiegate in parte dagli effetti sulla pressione sanguigna e sul colesterolo.

Tong e i suoi colleghi hanno analizzato i dati di 418.329 uomini e donne in nove paesi (Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito) che sono stati reclutati per lo studio europeo Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) tra il 1992 e il 2000. I partecipanti hanno compilato questionari su dieta, stile di vita, storia medica e fattori socio-demografici, e sono stati seguiti per una media di 12,7 anni. Durante questo periodo, ci sono stati 4281 casi di ictus ischemico e 1430 casi di ictus emorragico.

I gruppi alimentari studiati comprendevano carne e prodotti a base di carne (carne rossa, carne lavorata e pollame), pesce e prodotti a base di pesce (pesce bianco e pesce grasso), prodotti lattiero-caseari (incluso latte, yogurt, formaggio), uova, cereali e prodotti a base di cereali, frutta e verdura (combinati e separatamente), legumi, noci e semi, e fibre alimentari (fibre totali e cereali, frutta e fibre vegetali).

I principali punti di forza dello studio sono il grande numero di persone studiate in diversi paesi e il lungo periodo di follow-up. La maggior parte dei tipi di alimenti sono stati inclusi nello studio, anche se le informazioni sulla dieta sono state raccolte in un solo momento, quando i partecipanti si sono uniti allo studio. Poiché lo studio è osservazionale non può dimostrare che gli alimenti studiati causano un aumento o una diminuzione del rischio di ictus ischemico o emorragico, solo che sono associati a rischi diversi. Le informazioni sull’uso dei farmaci (incluse le statine) non erano disponibili.