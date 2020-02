Colesterolo: i valori giusto dopo un ictus ischemico

Dopo un ictus ischemico o un attacco ischemico transitorio il livello di colesterolo-LDL inferiore a 70 mg/dL riduce il rischio di eventi cardiovascolari

Dopo un ictus ischemico o un attacco ischemico transitorio (TIA) con evidenza di aterosclerosi, i pazienti con un livello di colesterolo-LDL target inferiore a 70 mg/dL hanno un rischio inferiore di eventi cardiovascolari (CV) successivi rispetto a quelli che hanno un intervallo target da 90 mg a 110 mg/dL. Sono i risultati di uno studio pubblicato sul “New England Journal of Medicine”.

Questi risultati sono coerenti con le meta-analisi di precedenti studi sul trattamento dell’ipercolesterolemia, che supportano l’uso di una terapia medica intensiva nei pazienti a seguito di ictus ischemico o TIA, con un target LDL <70 mg/dL. «L’uso di statine dopo ictus ischemico o attacco ischemico transitorio (TIA) è stato raccomandato dalle linee guida per più di un decennio» ricordano gli autori dello studio, coordinati da Pierre Amarenco, del Centro per l’ictus dell’Hôpital Bichat di Parigi.

«Tuttavia, alcuni studi epidemiologici hanno sollevato la questione se l’abbassamento eccessivo del colesterolo LDL aumenti il rischio di emorragia cerebrale» aggiungono. Inoltre, il trattamento standard di 80 mg di atorvastatina deriva da un singolo studio randomizzato e nessuno studio randomizzato ha confrontato diversi target LDL dopo l’ictus».

Meno eventi cardiovascolari con colesterolo <70 mg/dL

In questo studio a gruppi paralleli condotto in Francia e Corea del Sud, i ricercatori hanno arruolato 2.860 pazienti (età media: 67 anni; 68% maschi), 86% dei con un recente ictus ischemico (entro 3 mesi) e 14% con una TIA (entro 15 giorni). I partecipanti sono stati randomizzati in proporzione 1:1 (n=1.430) a un target inferiore di LDL (<70 mg / dL o 1,8 mmol/L) o un target più alto di LDL (90-110 mg / dL o 2,3-2,8 mmol/L). I pazienti con ictus sono stati arruolati in media 6 giorni dopo l’evento.

Tutti i pazienti dovevano avere una malattia aterosclerotica cerebrale, placche aortiche o malattia coronarica. I medici locali potevano prescrivere qualsiasi statina con o senza ezetimibe. L’endpoint primario composito era ictus, infarto del miocardio, sintomi che portavano a rivascolarizzazione coronarica o carotidea o morte cardiovascolare.

L’LDL basale medio dei partecipanti era di 135 mg/dL. I livelli medi di LDL raggiunti sono stati 65 mg/dL nel gruppo target inferiore e 96 mg/dL nel gruppo target superiore. La maggior parte dei pazienti ha ricevuto una terapia con statine di intensità moderata. A 2 anni, il gruppo target inferiore ha fatto maggiore uso di statine ad alta intensità (23% contro 8%) e un uso più frequente di ezetimibe (37% contro 6%).

Il livello medio di colesterolo LDL al basale era di 135 mg/dL (3,5 mmol/L) e il livello medio di colesterolo LDL raggiunto era di 65 mg/dL (1,7 mmol/L) nel gruppo target inferiore e 96 mg/dL (2,5 mmol/L) nel gruppo target superiore. Lo studio è stato interrotto prematuramente per motivi amministrativi dopo che si erano verificati 277 dei 385 eventi previsti.

L’end point primario composito si è verificato in 121 pazienti (8,5%) nel gruppo target inferiore e in 156 (10,9%) nel gruppo target superiore (HR aggiustato, 0,78; IC al 95%, da 0,61 a 0,98; p = 0,04). L’incidenza di emorragia intracranica e diabete di nuova diagnosi non differiva significativamente tra i due gruppi. Sebbene la conclusione prematura dello studio abbia ridotto il suo potere statistico, è comunque consolidata la relazione tra i livelli di colesterolo LDL e gli eventi CV, evidenziano Amarenco e colleghi.

Pertanto, concludono, «i nostri risultati supportano i risultati di meta-analisi di studi sull’abbassamento dei lipidi che suggeriscono che un livello inferiore di colesterolo LDL è associato a risultati migliori rispetto agli obiettivi di colesterolo LDL più elevati». Se la riduzione del livello di colesterolo LDL a un target inferiore a 50 mg per decilitro/dL sia un fatto benefico non è noto e dovrebbe essere testato in altri studi, specificano infine.