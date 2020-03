Monk, il “gatto vampiro” è una star su Instagram

Monk, l’adorabile “gatto vampiro” con i denti come Dracula è una star su Instagram dove conta oltre 140mila follower: ecco la sua storia

Ha 10 anni e oltre 140 mila follower su Instagram. La dolcezza di Monk, il “gatto vampiro”, ha azzannato il cuore del web come racconta l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Questo dolcissimo felino si è trasformato in “dracul-cat” quando aveva circa 1 anno.

Con sua grande sorpresa, la proprietaria Nicole Rienzie si accorse della crescita eccessiva dei suoi denti, e portato dal veterinario ha scoperto che, fortunatamente, questo non gli avrebbe causato problemi di salute.

Nicole ha salvato il gatto vampiro quando aveva circa 5 o 6 settimane di vita.

Mentre era in macchina con sua madre, una palla nera è sfrecciata davanti a loro. La ragazza si è precipitata fuori dall’auto per controllare che il piccolo stesse bene.

Monk era piccolo, magro, sporco e infestato dalle pulci, con una grave congiuntivite a entrambi gli occhi. Nicole ha quindi deciso di adottarlo.

Inizialmente lo aveva chiamato Sergio, ma man mano che la salute del gattino migliorava, è uscito fuori il suo vero carattere. Energico, giocherellone e vitale, così Nicole ha deciso di cambiargli nome in Monkey (scimmia), per gli amici Monk. Adesso vive con la sua proprietaria e un “fratellino” nero come lui di nome Bean.

Nonostante i denti aguzzi, il gatto vampiro non succhia il sangue, ma predilige devastare la carta igienica, per la gioia della sua proprietaria!