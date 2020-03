I giubbotti dei migranti di Ai Weiwei negli USA

Da più parti, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), sono mosse accuse contro i governi e le istituzioni europee di non stare facendo abbastanza per evitare i naufragi, a fronte del calo negli ultimi anni delle richieste d’asilo accolte dagli Stati. Ai Weiwei rilancia l’appello per la creazione di canali di viaggio legali sicuri per i rifugiati, tornando a impiegare l’arte come mezzo di comunicazione, e lo fa in uno Stato particolare degli Stati Uniti: il Minnesota, come ricordano le fonti locali, è il primo per numero di rifugiati accolti tra i 50 del Paese. Anche qui il tema dei migranti, come in Europa, infiamma la politica, con i tentativi del presidente Donald Trump di blindare la frontiera col Messico, per bloccare l’immigrazione da sud e ridurre il numero di rifugiati accolti.